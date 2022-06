lundi 20 juin 2022 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Au moins 20 civils ont été tués samedi 18 juin au nord de Gao, principale ville du nord du Mali, par des hommes armés, de présumés jihadistes. Cette nouvelle attaque de population civile a entraîné de nouveaux déplacements de populations.

Selon les témoignages recueillis, des hommes armés ont débarqué à moto samedi dans la localité de Ebak et ses environs, des localités situées à quelques dizaines de kilomètres au nord de Gao, principale ville du nord du Mali. Les hommes armés sont descendus de leurs engins, ont été rejoints par d’autres hommes armés et des coups de feu ont été entendus.



Au moins 20 civils ont été tués et six autres sont portés disparus. Les assaillants sont ensuite repartis avec du bétail appartenant à des habitants. Le lendemain, dans la crainte d’une nouvelle attaque, une partie de la population civile a pris la direction du Sud.



Plusieurs centaines de personnes sont désormais regroupées sans défense sur un site d’hébergement, des élus de la région lancent un appel au gouvernement malien afin d’assurer leur sécurité. Car les groupes de criminels, les groupes armés et les jihadistes circulent librement dans une bonne partie de la région.



Avec RFI