iGFM - (Dakar) La gendarmerie annonce avoir arrêté l’auteur présumé de l'assassinat d'une fillette de quatre (4) ans, survenu le 14 janvier 2020 à Ziguinchor.

C’est le 14 janvier 2020, aux environs de 06H 30 minutes du matin, que la brigade de gendarmerie de Ziguinchor avait été informée du meurtre. La victime était une fillette de 4 ans. Le corps avait été retrouvé au quartier Kantene.



Selon l'avis de témoins, un individu avait saisi de force la fillette et a pris la direction de la brousse. Malheureusement, elle sera retrouvée égorgée et gisant dans une mare de sang à une vingtaine de mètres de la maison familiale.



Ainsi, le 06 août dernier, suite à l'exploitation d'informations, la brigade de recherches a suivi les traces d'un individu suspect qui vit en location à Kandialang. Originaire de la Guinée Bissau, il est cependant né à Goudomp. L’homme a, selon la gendarmerie, reconnu les faits. Il soutient qu'il serait possédé par des esprits qui lui «demandent des sacrifices humains».



Le suspect a été arrêté, puis déféré au parquet de Ziguinchor. Au terme de cette enquête, le Haut commandant de la Gendarmerie a félicité ses hommes et appellé la populations à la vigilance et à une franche collaboration.