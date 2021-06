mardi 8 juin 2021 • 1221 lectures • 0 commentaires

Mimi Touré et Macky Sall vont-ils, à présent, fumer le calumet de la paix ? En tout cas, les deux hommes politiques ont eu un tête à tête hier.

Grâce à l'entregent de certains amis communs et des proches des deux parties, Mimi Touré a eu hier, un tête à tête de 2 heures environ, avec le président de la République. La rencontre a eu lieu à la résidence privée de ce dernier, à Mermoz.



Selon «Le quotidien», la rencontre s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de cordialité et de bonne humeur, qui a permis d'aplanir les différends qui auraient pu ternir leurs relations.



L’ancien premier ministre va-t-elle oublier l’épisode de son limogeage du Conseil économique social et environnemental ? Va-t-elle mettre une croix sur d’éventuelles ambitions pour les élections locales après cet entretien ? Les prochains mois nous édifieront.