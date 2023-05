lundi 1 mai 2023 • 527 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

Mimi Touré ne lâche pas le Parti démocratique sénégalais (Pds). Face à la presse ce lundi, elle a déclaré que le président Macky Sall organise ce dialogue en collaboration avec le parti de Me Abdoulaye Wade. Elle a dévoilé ce qu'elle appelle le "deal" entre le Pds et le président de la République.

«L’appel au Dialogue de Macky Sall est une manœuvre politique pour diviser l’opposition. Une manœuvre qu’il a d’ailleurs entamé depuis longtemps avec la collaboration active du Pds. Aujourd’hui, ce deal que j’annonçais entre le président Macky Sall et le Pds a éclaté au grand jour. Le Pds n’est pas participant au Dialogue, il est co-organisateur avec le président Macky Sall d’un pseudo dialogue. Et paradoxalement, l’actuel ministre de l’Intérieur, ancien procureur adjoint de la Crei, qui a emprisonné Karim Wade, en sera le facilitateur. Quelle paradoxe.»



Le deal présumé



«J'avais dit que plus de 200 milliards ont été recouvrés. Un communiqué du gouvernement a confirmé cela. Le président Macky Sall lui-même a confirmé cela. Aujourd'hui, tout ce que j'avais dit s'est avéré vrai. L'issue du deal entre le Pds et le président Macky Sall est clair : le Pds va accepter la candidature de macky Sall et en contre-partie Karim Wade sera amnistié et les 138 milliards qu'il nous doit seront passés pour pertes et profits.»



Le stratagème



«De toute l’histoire du Sénégal, jamais un président de la République n’a appelé au dialogue dans un tel situation de répression. En réalité le président Macky Sall cherche plutôt à manœuvrer pour faire passer sa 3ème candidature avec la duplicité du Pds qui a un doigt dans l’opposition et les neuf autres doigts chez le président Macky Sall.»

PUBLICITÉ