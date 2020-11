samedi 21 novembre 2020 • 211 lectures • 0 commentaires

IGFM - L’Alliance pour la République a tenu, hier vendredi, son premier Secrétariat exécutif national (Sen) après le remaniement institutionnel qui a consacré le départ de beaucoup de ses grands responsables du Pouvoir. Une rencontre très attendue qui a enregistré la présence des anciens ministres Boun Dionne, Amadou Bâ, Oumar Youm, Aly Ngouille Ndiaye. Seule Aminata Touré, ex-présidente de Conseil économique, social et environnemental, a manqué à l’invitation de Macky Sall, chef de parti.

C’était une séance d’explications. La première réunion du Secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (Apr), après le remaniement intervenu le 1er novembre, s’est tenue hier vendredi. Le fait majeur de cette rencontre présidée par le leader de l’Apr, Macky Sall, est l’absence éloquente de Aminata Touré, présidente déchue du Conseil économique, social et environnemental (Cese). D’après des sources de L’Observateur, même si elle a été informée par les canaux officiels du parti, Mimi Touré n’a pas assisté à la réunion. Le prédécesseur de Idrissa Seck qui ne digèrerait toujours pas son limogeage, vient de poser un autre acte dans son compagnonnage avec Macky Sall, qui ressemble fort à une radicalisation. Déjà, la presse a rapporté, au lendemain de sa défénestration, qu’elle a quitté tous les groupes WhatsApp de l’Apr. «Le temps de la politique viendra et je vous donnerai des réponses détaillés», confiait-elle récemment dans une interview exclusive accordée à L’Observateur.

Mais contrairement à Aminata Touré, les ministres Amadou Bâ, Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm et l’ancien ministre d’Etat Secrétaire général de la Présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne, ont tous répondu présents à l’appel de Macky Sall. Dans leur différente intervention, ils ont encore manifesté leur loyauté à leur leader politique. Les limogés du gouvernement ont juré devant Macky Sall que leur flamme militante est toujours aussi ardente. Surtout que, selon leurs propres mots, leur militantisme n’a rien à voir avec leur posture étatique.

Dans ses boubous de chef de l’Apr, Macky Sall a tenu un discours rassembleur, comme pour dissiper tout malentendu entre lui et ses responsables. Comme pour éviter toute brouille entre les caciques de son parti et lui, surtout ceux qui ont quitté l’attelage gouvernemental. Dans son message introductif, le Président du Parti a salué la présence des responsables du Parti qui n’ont pas été reconduits dans le gouvernement. Macky Sall a, selon le communiqué du Sen de l’Apr, «rappeler que la réorganisation et l’ouverture constituent un tournant important, qui a entraîné des changements inhérents au fonctionnement de l’État qui, pour douloureux qu’ils puissent être, ne devraient nullement constituer des causes de rupture dans le compagnonnage politique.»

Pour justifier ses choix, Macky Sall explique à ses responsables qu’en procédant au remaniement du gouvernement, «par un recentrage du dispositif de pilotage de l’action publique, la consolidation de la Coalition Benno bokk yaakaar, l’ouverture aux autres forces de l’opposition et le rajeunissement des membres de l’équipe, il impulse ainsi un nouveau souffle, un nouvel élan, dans un contexte marqué par la Covid-19.»

Comme Aminata Touré, l’ancien ministre du Pétrole était absent. «Loin d’une bouderie, Mouhamadou Makhtar Cissé n’est tout simplement pas membre du Sen de l’Apr», explique-t-on. Selon les mêmes sources, ses rares présences au Sen de l’Apr étaient liées à son poste de ministre de Directeur de Cabinet du Président Macky Sall, qui l’invitait à venir assister aux réunions du parti.

