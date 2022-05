jeudi 26 mai 2022 • 1060 lectures • 0 commentaires

Le ministre de la Santé, qui était à Genève hier quand la néonatologie de l’hôpital de Tivaouane brûlait, a rappliqué à Dakar. Il s’est rendu ce jeudi sur les lieux du sinistre où 11 nouveau-nés ont péri. Abdoulaye Diouf Sarr a expliqué où ils en sont sur l'enquête.

«Aujourd'hui nous attendons le rapport d'expertise technique de la Senelec qui va nous édifier sur l'origine du feu. Je vais donc devoir, de ce point de vue, m'en arrêter là. Parce qu'en l'état actuel de la situation, nous ne pouvons pas aller plus loin que cela», a-t-il déclaré devant les caméras.



Qaunt au nombre exact de nouveau nés disparus, il précise : «La néonatologie pouvait prendre 13 bébés. et au moment de l'incendie il y avait 11 bébés qui étaient dans la néonatologie.» Et donc, tous les bébés qui se trouvaient dans la salle n’en sont pas sortis vivants.