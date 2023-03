mardi 21 mars 2023 • 445 lectures • 0 commentaires

Société 1 heure Taille

Hier lundi, les manifestations à Bignona se sont soldés par un drame, avec la mort d’un jeune homme.

Mamadou Korka Bâ. C’est le nom du manifestant tué par balle à Bignona, lors des manifestations d’hier lundi. Birguissou Diallo, sa tante, est affligée : «Nous avons adopté le jeune Korka pendant plus de 8 années dans notre maison où son père avait ouvert une boutique avant qu'il ne se réinstalle à la gare routière pour les besoins de son commerce. Je ne pouvais pas imaginer que le jeune Korka comme l'appelions affectueusement, avait ce jour rendez-vous la mort. Et pour cause, 20 mn avant qu'il ne décède, il était avec mon garçon qui était son ami. Ils ont échangé des propos. D'ailleurs, mon enfant m'a dit qu'il lui a même dit de ne pas se mêler dans les manifestations. Il a grandi ici à Tenghory, dans notre quartier. Korka était pour moi, un fils. Il a été atteint par un projectile à la tête. Son père informé, est aujourd'hui très peiné. Korka était son fils ainé», a-t-elle déclaté dans les colonnes de Libération.