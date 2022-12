mardi 13 décembre 2022 • 132 lectures • 0 commentaires

Après le dépôt de sa motion de censure contre le gouvernement de Amadou Bâ, le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a été convoqué par le bureau de l’Assemblée nationale.

«Nous avons été convoqués ce matin pour statuer sur la motion de censure et l’organisation des débats. Normalement ça doit se faire dans 48 heures. Probablement jeudi on va recevoir encore le premier ministre», annoncé Abass Fall.



Pourquoi ont-ils déposé une motion de censure ? le député explique que d’habitude, quand le premier ministre finit sa déclaration de politique générale, il demande un vote de confiance. «Mais là, Amadou Bâ n’a pas eu le courage de le faire. Parce qu’il sent, peut-être que les conséquences peuvent être négatives», a -t-il indiqué.



«La deuxième raison, c’est parce que nous n’avons pas eu les réponses attendues du premier ministre. On l’attendait sur des questions liées à l’état de Droit, à la souveraineté, sur les questions liées à l’état de la démocratie, de la Justice. Nous n’avons reçu aucune réponse. Et ce sont les questions que les populations se posent chaque jour», ajoute Birame Abass Fall.