dimanche 3 juillet 2022

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le jeu de questions réponses a permis aux structures tels que la Der, le Fongip, 3 Fpt, Anpej, Promise , Onpf a permis aux jeunes de se faire une idée. Ceux qui cherchent des stages, de l'emploi, des financements sauront à qui parler et les interlocuteurs ont fourni des explications détaillées.

Mme Ndeye Sali Diop Dieng, la ministre de la Famille, de l Enfance, de la Femme a salué la présence massive à ce forum de 48 heures. La meilleure communication a été de parler directement avec eux. L'employabilité c"est l'adéquation entre l'emploi sollicité et les offres du marché. Raison pour laquelle des efforts de formation ont été proposés aux jeunes dans bon nombre de filières.

Enfin, Nene Fatoumata Tall, s'adressant aux jeunes est revenue sur l'un des axes du PSE faisant du capital humain un des leviers pour l'émergence économique du Senegal. Justement les femmes et les jeunes sont au coeur de ce plan. 600 milliards ont été dégagés pour des projets et programmes spécifiques. Plus de 65000 jeunes sont du coup concernés par ces montants destinés à leur assurer un meilleur avenir.

Mme le ministre en a profité pour encourager les jeunes à poursuivre leur engagement citoyen. Dans le programme " Kheuyou Ndaa yi " 50 contrats remis aux jeunes et 150 autres permis de conduire proposés à ces derniers. Un premier pas vers l'autonomie et l'indépendance.