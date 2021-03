mercredi 24 mars 2021 • 470 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l'Etat a validé plusieurs nominations ce mercredi en conseil des ministres. Ci-dessous la liste complète.

Monsieur Alioune Aïdara NIANG, Administrateur civil principal, matricule de solde n°510 569/D, précédemment Directeur de Cabinet du Ministre de l’Intérieur, est nommé Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, en remplacement de Monsieur Ibrahima SAKHO, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Seynabou DIAL, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°604.436/C, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Cabo Verde, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, avec résidence à Rabat, en remplacement de Monsieur Ibrahim Al Khalil SECK, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ibrahim Al Khalil SECK, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°604.448/B, précédemment Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume du Maroc, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Altesse Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, Emir du Koweït, avec résidence à Koweït-city, en remplacement de Monsieur Abdou Lahat MBACKE admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Madame Ndèye Tické Ndiaye DIOP, Ingénieur en Technologies générales halieutiques, matricule de solde n°508.406/C, est nommée Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Jair Bolsonaro, Président de la République fédérative du Brésil, avec résidence à Brasilia, en remplacement de Madame Fatoumata Binetou Rassoul CORREA, appelée à d’autres fonctions ;



Madame Geneviève Faye MANEL, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°606.892/K, précédemment Ambassadeur, Directeur Europe - Amérique - Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est nommée Ambassadeur, Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, poste vacant ;



Monsieur Ousmane DIOP, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°616.248/E, Précédemment Conseiller technique au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est nommé Ministre- conseiller, Directeur Europe - Amérique - Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en remplacement de Madame Geneviève Faye MANEL, appelée à d’autres fonctions ;



Madame Fatou GAYE, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°606.902/A, précédemment Ambassadeur, Représentant permanent adjoint à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York, est nommée Ambassadeur, Directeur du Protocole, des Conférences et de la Traduction au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en remplacement de Monsieur Boubacar SOW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Stéphan Sylvain SAMBOU, Conseiller des Affaires étrangères principal, matricule de solde n°611.465/C, précédemment Ministre-conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Moscou, est nommé Ambassadeur, Directeur Afrique et Union Africaine au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et Responsable du Bureau national de la CEDEAO, en remplacement de Monsieur Jean Antoine DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Moustapha SAMB, Docteur en Communication, est nommé Président du Conseil d'Administration de la Société nationale «Agence de Presse Sénégalaise » (SN-APS) ;



Monsieur Thierno Birahim FALL, Journaliste, Enseignant Chercheur, est nommé Directeur général de la Société nationale « Agence de Presse Sénégalaise » (SNAPS).