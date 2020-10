lundi 19 octobre 2020 • 251 lectures • 0 commentaires

NMA SANDERS : 90 millions de FCfa détournés par le comptable

Vol de sacs de farine et d'aliment de bétail d'une valeur de 90 millions FCfa. Ce serait le coup d'éclat de I. Fall, comptable de l'entreprise NMA Sanders et actuellement principal suspect dans cette affaire révélée par le quotidien national Le Soleil. Détournement et extorsion de fonds, abus de confiance, association de malfaiteurs sont les faits dont I. Fall et ses acolytes sont accusés.

I. Fall aurait mis en place un circuit parallèle de distribution, sa position dans la société aidant.

Sa mère M. Ndiaye, vivant à Tattaguine (région de Fatick), tiendrait un magasin écoulant les sacs détournés.

I. Fall aurait également ouvert un compte bancaire au nom de P. Faye. Il utiliserait le carnet de chèque de ce compte pour ses affaires liées à ce détournement.

I. Fall et ses complices, Mme M. Ndiaye et le commerçant P. Faye, ont été arrêtés par la Section de Recherches.

