Nouveau Dg de Dakar Dem Dikk : qui est Omar Boun Khatab Sylla ?

iGFM - (Dakar) - Me Omar Bounkhatab SYLLA, 41 ans, magistrat de formation, est nommé à l'issue du Conseil des Ministres de ce jour, Directeur général de l'entreprise public de transport "Dakar Dem Dikk" (DDD) en remplacement de Me Moussa Diop. Natif de Louga, M. Sylla y a fait ses études élémentaires et secondaires avant de poursuivre ses humanités à l'UFR Sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger de St-Louis.



Nanti d'une maîtrise en droit avec comme spécialité la gestion des entreprises en difficulté, il réussit le concours d'entrée à l'ENAM, option Magistrature. Son parchemin en poche, il a occupé pendant 15 ans les postes successifs de Substitut du Procureur, juge d'instruction et juge du siège dans différentes juridictions du pays.







C'est en 2014 que, bénéficiaire d'un détachement de la Fonction publique, il fut appelé aux côtés du Ministère de Infrastructures et des Transports où, en qualité de Conseiller juridique, il étale ses compétences auprès du ministre Mansour Elimane Kane à travers plusieurs grands dossiers. À ce titre, il s'habitue aux politiques publiques de transport.







C'est dans cette veine qu'il fut appelé par les autorités étatiques à la rescousse du Petit Train de Banlieue (PTB-SA). Ainsi, au prix d'efforts soutenus, il a pu ainsi redresser, avec l'appui de l'Etat, la situation de l'entreprise publique en charge du transport ferroviaire entre Dakar et sa banlieue, au point d'étendre ses dessertes quotidiennes jusqu'à Thiès puis Tivaouane.







Avec l'avènement du projet du Train Express régional (TER), le PTB vit ses missions évoluer et délocalisées à l'intérieur du pays. Les Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) qu'il dirigera jusqu'à ce jour, vise désormais à assurer dans un futur proche, dans le cadre des projets du PSE, le transport ferroviaire interurbain à travers le Sénégal. C'est en plein envol de ce prometteur projet dont il a assuré la direction et la coordination, que M. Omar B. Kh. Sylla est appelé au chevet de "DDD" par le président de la République.







En allant en mission à "Dakar Dem Dikk", l'ex-DG de GTS-SA ne part pas en terrain inconnu. M. Sylla a en effet déjà exercé les fonctions d'administrateur dans des structures comme le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETTUD).







Dans une autre vie, le nouveau Directeur général de "Dakar Dem Dikk", troquant son statut de détachement pour celui plus libre de disponibilité, a mis sur les fonds baptismaux en 2019, le Mouvement politique "VALEURS" en soutient à la politique du président Macky Sall, dont il a participé activement à la réélection en février 2019. A l'endroit de ceux qui entretiennent savamment la confusion entre sa formation de magistrat et son statut actuel de mis en disponibilité par le ministère en charge de la Fonction publique, il les met au défi d'apporter la moindre preuve de leur allégations.







Dans un tout autre registre, Omar Boun Khatab Sylla s'active aussi dans le champ de la production intellectuelle et littéraire. Il est en effet l'auteur de deux ouvrages sur la poésie et sur des maximes viatiques. Son dernier ouvrage à paraître très bientôt aux Éditions l'Harmattan, est préfacé par le président Abdou Diouf.



IGFM



