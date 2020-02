Trafic de drogue : Ndiaga, le frère de Modou Lô, relaxé après 2 ans en prison 

iGFM-(Dakar) Ndiaga Lô a finalement été relaxé alors que son coinculpé, Daouda Diouf, soit condamné à 2 ans ferme pour association de malfaiteurs et cession de drogue en vue de la consommation personnelle. En effet, Daouda Diouf.

Les deux prévenus avaient été placés sous mandat de dépôt avant d’être renvoyés devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar le 12 février dernier pour jugement.

Les faits remontent en 2017. Les enquêteurs étaient au courant que dans l’entourage de l’écurie Rock Energie des Parcelles Assainies, il y avait quelqu’un qui s’adonnait au trafic de chanvre indien. Lors d’une perquisition chez Daouda Diouf, celui-ci a été interpellé avec 1 kg de chanvre indien. Interrogé, il a tout bonnement accusé le frère de Modou Lo, Ndiaga, en lui attribuant la paternité de ladite drogue.

Dans ses explications, il a indiqué que c’est Ndiaga Lo qui lui a donné le sac contenant le Yamba. Ndiaga avait pris la fuite lorsqu’il a eu écho de l’arrestation de Daouda Diouf. Mais, il a été finalement interpellé après une délégation judiciaire en décembre 2018. Devant le juge Maguette Diop, le prévenu, Daouda Diouf, a réitéré ses accusations contre Ndiaga Lo.

« Ndiaga m’a confié le sac contenant le Yamba et il est parti. Mais, j’ignorais qu’il contenait du chanvre indien », a -t-il pesté. Âgé de 47 ans, le frère de Modou Lo a réfuté toutes ces accusations. »C’est pendant le mois de ramadan 2017 qu’un de mes amis me l’a présenté. Ce, après que cet ami m’a confié que Daouda Diouf avait besoin de T-shirt. Ces T-Shirt étaient destinés pour le combat de mon frère Modou Lo qui l’opposait à Lac de Guiers 2. C’est au moment où je lui livrais la commande que la police a débarqué et l’a arrêté. Et il a dit aux agents que le chanvre indien m’appartenait. J’avoue que je n’avais pas fui, j’ai été arrêté lors d’une rafle et je ne détenais rien par-devers moi », s’est-il défendu.

Malgré ses dénégations, le procureur, Seydina Oumar Diallo, avait demandé que Ndiaga Lo et Daouda Diouf soient condamnés à 3 ans de prison ferme. Selon le parquetier, Daouda Diouf a toujours été constant dans ses déclarations. Depuis l’enquête préliminaire, déclare le parquetier, Daouda disait que c’est Ndiaga Lo qui lui a vendu ladite drogue.

Avocat du frère du lutteur, Me Seyba Danfakha avait dans sa plaidoirie soutenu que Ndiaga Lo n’a rien a faire dans cette affaire. Parce que, selon lui, il se pose un problème de matérialité des faits. Rien ne prouve qu’on a trouvé la drogue par-devers lui. « Il a été cité par son co-prévenu. Rien ne peut attester à suffisance que Ndiaga Lo offrait ou cédait du chanvre indien. Il est victime de la popularité de son frère », plaide l’avocat qui avait tout bonnement souhaité que son client soit relaxé au bénéfice du doute.

Son confrère, Me Bamba Cissé, avait lui aussi sollicité qu’il soit renvoyé des fins de la poursuite sans peine, ni dépens. Parce que précisait-il, on ne peut pas sur la base d’une simple dénonciation d’un co-prévenu retenir quelqu’un en prison durant 1 an.

Ndeye Rokheya THIANE