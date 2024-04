lundi 15 avril 2024 • 704 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Daouda Ngom, nouveau ministre de l'Environnement, a apporté des précisions sur un éventuel lien de parenté avec le chef du gouvernement, Ousmane Sonko.

"Rires. Ça m’a fait rigoler. On est parents, car on vient tous de Adam et Eve. C’est mon seul lien de parenté avec Ousmane Sonko. Le Ngom de sa mère n’a rien à voir avec mon Ngom. Le Ngom de sa mère est celui de Mpal. Elle vient de la famille de feu Serigne Rawane Ngom", a-t-il précisé, lors d'un entretien avec Lequotidien.



"Moi, je suis un Sérère de Fissel Mbadane. Mon père n’a rien à voir avec la famille de Ousmane Sonko", a ajouté Daouda Ngom, quelques jours après sa nomination.



"Ça m'a fait rigoler. Et je me suis dit qu’on a vraiment des problèmes dans ce pays. Vouloir chercher noises pour nuire à quelqu’un, ce n’est pas la première fois. Nafy Ngom Keïta, ma grande sœur, a eu à vivre ça. On a dit qu’elle est la sœur de la mère de Ousmane Sonko, alors qu’elle n’a aucun lien de parenté avec elle", a soutenu le remplaçant de Alioune Ndoye, indiquant qu'il a connu "Ousmane Sonko en politique, en 2017."

