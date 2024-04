mardi 16 avril 2024 • 434 lectures • 0 commentaires

iGFM- [Dakar] Le diplomate sénégalais, Abdoulaye Bathily, a démissionné de son poste d'Envoyé Spécial de l'ONU à Tripoli. Selon les informations de Jeune Afrique, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a accepté sa démission à contrecœur.

Un an et sept mois, c'est le temps qu'Abdoulaye Bathily aura passé comme Envoyé Spécial de l'ONU à Tripoli. Nommé en septembre 2022, le Sénégalais de 77 ans a confirmé à Jeune Afrique avoir démissionné de son poste. Il était la huitième personnalité à occuper cette fonction depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011. Selon Abdoulaye Bathily, la Libye «est devenue un terrain de jeu pour rivalités politiques et que personne ne veut que l’ONU réussisse sa mission ».