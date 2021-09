lundi 20 septembre 2021 • 967 lectures • 0 commentaires

iGFM- Prévision valable jusqu'au 20/09/21 à 21h00: Le ciel restera nuageux à couvert avec des risques de pluies faibles par endroits sur les régions Centre et Ouest du pays.

Dans la journée de demain, le temps sera plutôt stable sur le pays hormis dans la partie Sud où des des orages et pluies faibles à modérées subsisteront.



La chaleur sera davantage ressentie sur le pays dans la journée du lundi avec des températures diurnes variant entre 31°C et 39°C.



Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Nord-ouest et d’intensité faible à modérée. Les conditions météorologiques en mer seront stables.