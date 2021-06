vendredi 18 juin 2021 • 619 lectures • 10 commentaires

iGFM (Dakar) Le leader du Pastef Ousmane Sonko a fait face à la presse, ce vendredi, à Dakar, afin d’apporter sa contribution sur la sécurité du pays ainsi que ses citoyens.

Apportant sa solidarité au Mouvement Fouta Tampi, Ousmane Sonko considère que le concept ne doit pas se résumer à Fouta mais doit être élargi dans tout le pays. ‘’Le concept qu’on doit lancer aujourd’hui, c’est ‘’Sénégal tampi’’, dit-il.

Faisant allusion aux ''nervis'' très présents dans la tournée économique du Président Sall, le leader du Pastef d’ajouter qu’il n'y a aucun pays dans le monde où l’institution présidentielle est dans les mains des milices privées. ‘’Il n’y a qu’un seul terroriste ou apprenti terroriste au Sénégal et c’est Macky Sall’’, a-t-il soutenu. II interpelle ainsi les forces de défense et de sécurité car pour lui il y a "un malaise très profond" entre la gendarmerie et la police.