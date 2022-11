samedi 5 novembre 2022 • 607 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pape Diop a décidé de démissionner de son poste de député. Le Leader de Bok Gis-gis évoque le motif de «convenances personnelles».

Tout comme Sokhna Dieng Mbacké, le leader de Bokk Gis-Gis a préféré se «démarquer» de cet hémicycle un peu atypique. Selon Les Échos, Pape Diop ne souhaite pas mêler son nom, sa personnalité et son image à cette nouvelle Assemblée qui fait déjà parler d'elle et pas dans le bon sens.



Depuis le début de la législature, Pape Diop ne se mêle de rien. Il vient à l'Assemblée nationale, salue ses collègues, reste dans son coin jusqu'à la fin et retourne vaquer à ses occupations. Même lors de l'installation de la nouvelle assemblée, le 12 septembre dernier, il n'a pas bougé une seule fois de son siège. Il a préféré assister en spectateur.



Ainsi, avec la démission de Pape Diop, en principe, c'est Aliou Sow qui devrait le remplacer. Mais puisque ce dernier a été nommé ministre de la Culture et du Patrimoine classé, la place laissée vacante va revenir à Moussa Diakhaté. Ce dernier, porte-parole du parti Bok Gis-Gis, est connu pour sa loyauté indéfectible à Pape Diop. Va-t-il renforcer le camp du pouvoir, comme l'avait décidé son mentor ou va-t-il prendre sa propre voie ou écouter sa propre voix ? Telles sont les questions.