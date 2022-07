dimanche 31 juillet 2022 • 303 lectures • 1 commentaires

Le journaliste Pape Djibril Fall, par ailleurs tête de liste de la coalition les serviteurs a voté ce dimanche à Thiadiaye il se dit très confiant pour la victoire de la liste «les serviteurs».

«Je suis très reconnaissant à l’endroit du peuple Sénégalais qui nous a permis d’abord de franchir la Cap du parrainage et aujourd’hui de se retrouver à la fin du processus effectuant le vote dans des conditions optimales», a-t-il indiqué.



Il poursuit: «Je suis très rassuré de voir les conditions dans lesquelles le vote se passe. Je suis confiant que vers 18h on aura les tendances très lourdes et notre victoire sera proclamée à Tiadiaye.»