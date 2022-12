jeudi 8 décembre 2022 • 291 lectures • 1 commentaires

Politique 1 heure Taille

Dans une interview accordée au quotidien "Enquête", le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) est interpellé sur l’incarcération du journaliste Pape Alé Niang. Pour lui, cet épisode est gênant puisque le président avait déclaré qu’un journaliste ne sera emprisonné durant son mandat.

« C’est gênant pour le Sénégal d’avoir un journaliste en prison. C'est d'ailleurs comme ça qu'il faut comprendre le propos du président. Mais ce n'est que son souhait ; ce n'est pas lui qui dit le droit. La vérité est que jamais dans l'histoire du Sénégal, on a autant fait pour la liberté de la presse. Dans les régimes précédents, on a vu des sièges d'entreprises de presse saccagés, des journalistes poursuivis », dit-il.



Et d'ajouter : «On a vu des amendes exorbitantes sur des maisons de presse pour les affaiblir... Il n'y a que dans le régime actuel où c'est l'opposition qui violente des journalistes dans des manifestations, devant le silence de tous les observateurs, y compris de la société civile, il n'y a que dans ce régime que Pastef et la coalition Yewwi-peuvent envoyer des nervis saccager des entreprises de presse sans que personne n'y trouve à redire; il n'y a que dans ce régime où lorsqu'un journaliste donne une opinion contraire à celle de Yewwi et de Pastef, on l'insulte, on le menace et on le traite de tous les noms d'oiseaux. La menace contre la liberté d'expression et de la presse n'est pas du côté du pouvoir, elle est du côté de Pastef et de la coalition Yewwi Askan Wi. Ne pas le dire, c'est une faute. Et les gens qui gardent le silence aujourd'hui ont rendez-vous avec l'histoire. C'est ça la vérité. »