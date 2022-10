mercredi 19 octobre 2022 • 115 lectures • 0 commentaires

Petrosen a réagi sur la question de la part de l’Etat dans les hydrocarbures, à un an du début de la production. La part de l’Etat se résume-t-elle à une portion congrue de 10%, comme le dit Ousmane Sonko ?

Il y a quelques jours, Ousmane Sonko s’est exprimé sur l’actualité pétrolière. Le leader des Patriotes a déclaré que l’Etat du Sénégal n’a pu recueillir que 10% des parts dans chaque réserve pétrolière et gazière du pays.



Tout le reste revient aux compagnies qui se sont taillé la part du lion. Pétrosen, qui semble adopter une nouvelle stratégie de communication, a fait une sortie ce mercredi. Ce, pour expliquer la part qui devrait revenir à l’Etat du Sénégal.



Petrosen Exploration & Production déclare que «les revenus de l'Etat pourraient représenter jusqu’à 52 et 64% respectivement dans les projets Sangomar (pétrole) et Gta (Gaz).



Les revenus de l'Etat dans ces contrats sont de 3 sources, explique Petrosen. Il s’agit d’abord de la part de Petrosen (10% portés en phase d'exploration et jusqu'à 18% à 20% en phase de développement et production), puis la part de l'Etat sur le profit pétrolier (revenus après déduction des investissements) qui dépend du niveau de production journalière et au finish les différents impôts et taxes.