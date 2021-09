vendredi 10 septembre 2021 • 258 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La nouvelle vient de tomber. Le Parti démocratique sénégalais, la coalition Jotna, le Congrès de la Renaissance démocratique (Crd) et Cie, ont mis en place une coalition électorale.

"En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, nous, partis politiques, regroupements de partis politiques et de mouvements citoyens avons décidé, au terme d’échanges pragmatiques et profonds, de mettre en place une coalition électorale fondée sur le réalisme, la transparence, l’équité et l’intérêt supérieur des citoyens.", ont-ils annoncé dans leur déclaration.

Ils expliquent que cette coalition présentera des listes de candidats dans tous les départements, villes et communes de l’étendue du territoire national. Ils engagent leurs militants et sympathisants à se mettre ensemble "pour travailler à la mise en place d’équipes gagnantes aussi bien au plan départemental que communal à travers le pays."

Les partis politiques et organisations signataires :

- Parti Démocratique Sénégalais (Pds)

- Bokk Guis Guis

- AJ/PADS

- Congrès de la Renaissance Démocratique : Taxaw Tem, ACT, Tekki, République des Valeurs, LD Debout, Label Sénégal, Ensemble, Lenen Ak Nienen ;

- Coalition JOTNA : ADD, ADS Garap, AFAP, And Defar Sunu Senegal, ANDS et MEEB, Bloc pour la Démocratie et la Solidarité, Def Sa Wareef, Defar Senegal Authentique, Galaxie Communautaire, Liggueyal Senegal, Mouvement Takku Ligguey/Le Changement, MPS Faxas, Parti Deggu, Parti Pour l’Action Citoyenne, Parti Teranga Senegal, Pecum Senegal, PRDS, TS 19-24.