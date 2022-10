mercredi 12 octobre 2022 • 426 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le bilan provisoire fait état de 3 blessés graves sur plusieurs incidents simultanés qui ont bouché la circulation sur l’autoroute à péage.

Les conditions de circulation sur l'Autoroute à péage, dans le sens AIBD, sont revenues à la normale, a informé le concessionnaire de l'infrastructure, dans un message publié vers 00H 10 minutes, ce jeudi.



Sur l’autoroute à péage, hier mercredi, un accident s’est produit, vers 20h, impliquant un transport en commun, un bus, un minibus et une voiture légère à hauteur de la forêt de Mbao, dans le sens Dakar-AIBD.



Quasi simultanément et dans le même sens, un bus Dakar Dem Dikk a pris feu 2km avant, à hauteur de Diamegueune. Ce qui a coupé l'autoroute à ces niveaux respectifs.

«Le bilan provisoire de l'accident fait état de 3 blessés graves, et 27 blessés légers. L’ensemble des services de secours et de sécurité, sapeurs-pompiers, exploitation et peloton autoroutier ont été mobilisés pour prendre les victimes en charge et assurer la sécurité des usagers de l'autoroute», informent les responsables de l’autoroute de l’avenir.

(Mise à jour 0Oh 18mn)