vendredi 21 mai 2021 • 1882 lectures • 2 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Dans un communiqué, le bureau de Youssou Ndour a apporté des précisions sur une information selon laquelle, l'artiste musicien va effectuer le pèlerinage à la Mecque cette année.

"Contrairement à ce qui a été écrit par un journal de la place et repris par la presse online, Youssou Ndour n’a pas réservé de billet pour le pèlerinage de la Mecque. Il se rendra par contre cette année au lieu saint de l’Islam pour les besoins du petit pèlerinage, la Umrah, In Sha Allah", précise le communiqué du bureau de la star planétaire.

"Concernant sa décision de ne pas monter sur scène momentanément, elle est bel et bien effective, le chanteur compositeur travaille cependant sur des albums", ajoute le communiqué, indiquant que "Youssou Ndour remercie ses fans et les Sénégalais pour leur compréhension et leur présente ses meilleurs vœux."