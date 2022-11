mercredi 30 novembre 2022 • 2109 lectures • 0 commentaires

À Sangomar, les pièces du puzzle se mettent petit à petit en place, à un an de la production des premiers barils.

«Woodside Energy a franchi une autre étape importante pour la phase 1 du développement du champ de Sangomar avec l'achèvement de la phase de construction de l'installation flottante de production, de stockage et de déchargement (Fpso) qui sera déployée sur le champ au large du Sénégal», a annoncé l’opérateur de Sangomar, le principal gisement pétrolier sénégalais.



Woodside avait attribué le contrat de fourniture du Fpso à Modec en 2020. Mais, les travaux de reconversion ont été réalisés par Cosco Shipping en chine. «Les chantiers chinois ont réalisé d'excellentes performances en matière de sécurité tout au long de cette phase de construction, enregistrant plus de 16 millions d'heures de travaux de construction complexes sans accident avec perte de temps », a salué la patronne de Woodside, Meg O'Neill.



Le navire est maintenant transféré au chantier naval de Keppel à Singapour pour les activités de pré mise en service et de mise en service. Ensuite, Direction le Sénégal pour la préparation de la Phase production.