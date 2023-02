lundi 20 février 2023 • 315 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce lundi, les pêcheurs de Saint Louis ont bloqué le pont Ousmane Masseck Ndiaye. La raison de leur courroux : une de leurs pirogues a été heurtée par un navire de la marine nationale au niveau de la plateforme gazière de Bp (compagnie pétrolière majoritaire dans le projet Gazier sénégalo-mauritanien).

C’est le tout premier soubresaut au niveau de la plateforme gazière installée à Saint Louis. Les pêcheurs locaux, très remontés, ont déclaré qu’un navire appartenant à la marine nationale a heurté une de leurs pirogues, blessant le capitaine de l’embarcation.



S’en est suivi une manifestation spontanée des pêcheurs locaux qui ont bloqué le pont Masseck Ndiaye durant quelques heures, renseigne la Rfm.



Le blessé a été évacué à l’hôpital régional de Saint Louis. L’embarcation a été complètement détruite, selon les pêcheurs. Ces derniers veulent que l’entreprise pétrolière entame le plus rapidement possible des séries de rencontres avec les différents acteurs.



Le préfet de saint Louis a, lui, déclaré que pour prévenir de tels types d’incidents, des rencontres avaient été multipliées entre les responsables de la compagnie pétrolière Bp et les pêcheurs locaux. Il a lancé un message aux différentes parties.



«Nous avons demandé à BP de baliser la zone tampon pour que la limite puisse être visible afin que les pêcheurs puissent savoir là où ils doivent s’arrêter pour pêcher. L’autre élément, c'est que nous avons demandé aux pêcheurs d’éviter ce genre d’incidents, de barrer la route ou de barrer le pont», dit-il.

