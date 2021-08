samedi 14 août 2021 • 653 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Dans son bulletin météo de ce samedi, l'Anacim annonce de la pluie dans plusieurs zones du pays, dont Dakar.

Au cours de cet après-midi Coucher de soleil sur les toits de la ville, des pluies accompagnées d’orages aborderont le pays par l’Est (Kédougou, Bakel et Matam) et évolueront progressivement vers l’Ouest (Casamance, Centre et Littoral) durant la nuit allant au petit matin.