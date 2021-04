samedi 3 avril 2021 • 168 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, en plus de la création de 65 000 emplois pour les jeunes, a aussi annoncé, lors de son discours à la nation, la mise en place de pôles emploi dans chaque département du pays.

«Par souci d’équité territoriale et de simplification des procédures, un guichet unique sera mis en place dans chacun de nos 45 départements dénommé: Pôle emploi et entreprenariat pour les jeunes et les femmes.

Ce guichet servira de cadre d’accueil de conseil et de financement des porteurs de projet. La Der, l’Anpej, l’adpme, le fongip, entre autres, seront représentés dans chaque guichet unique afin d’apporter l’expertise le financement et le suivi des projets.»