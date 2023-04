mardi 25 avril 2023 • 545 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR), Abdoulaye Daouda Diallo (ADD) vient de remplacer le leader du parti Rewmi à la tête du Cese. Longtemps désigné comme un potentiel dauphin du Président de la République, aujourd’hui beaucoup d’analystes considèrent qu’il est loin d’avoir le potentiel de futur candidat pour Benno Bokk Yakaar.

Sa proximité avec le Président Macky Sall a fait que pendant un moment, Abdoulaye Daouda Diallo a été pressenti comme le dauphin de ce dernier. Lors du retour du poste de Premier ministre également, ADD faisait partie des favoris, avant d'être coiffé au poteau par Amadou Ba. Ne voulant pas, selon certains, être sous les ordres de ce dernier, le Président Macky Sall l'a coopté dans son cabinet.



Sa nomination aujourd'hui à la présidence du Cese en remplacement de Idrissa Seck, faisant ainsi de lui la troisième personnalité de l'Etat, pourrait peut-être relancer le débat du dauphinat. Mais pour le journaliste et analyste politique Aliou Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo n'a pas cette envergure nationale.



«Dans ce pays, on dit beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce que le chef de l'Etat a plus ou moins confiance en lui que ça en fait un dauphin. Je ne crois pas qu'Abdoulaye Daouda Diallo ait cette envergure nationale. Et quand on choisit un dauphin, on choisit quelqu'un qui a des chances de gagner. »



Un avis conforté par le Dr Moussa Diaw. «Je ne pense pas qu'il soit placé là pour servir de dauphin, même s'il a des atouts, au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar notamment. Si le Président Macky Sall ne se présentait pas une troisième candidature, il est certain qu'Abdoulaye Daouda Diallo constituerait un des proches qui pourraient lui succéder, mais ce n'est pas non plus évident. Il pourrait avoir le soutien de Bby et de l'Apr, mais il aurait encore beaucoup à faire, surtout en matière de communication et d'engagement politique. Il ne suffit pas d'être proche du Président pour pouvoir le remplacer. »