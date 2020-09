mardi 22 septembre 2020 • 116 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le Fonds monétaire international (Fmi) salue la mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale. Il l’a dit dans le rapport qui a sanctionné sa dernière revue.

«La mission félicite les autorités de la mise en œuvre solide et transparente de leur programme de résiliance économique et sociale (PRES). La majeure partie des mesures prévues pour faire face à la Covid-19 ont déjà été exécutées, comme l’a relevé le rapport trimestriel d’exécution budgétaire de juin 2020 », a indiqué l’institution financière.

Le Fmi se félicite aussi de l’abrogation du décret portant dérogation au Code des marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre la Covid-19, qui sont désormais soumises aux procédures normales de passation de marchés.

Des recommandations, quant au budget 2021 du Sénégal, ont aussi été formulées par l'institution de Bretton Woods. En effet, elle estime qu'avec le niveau élevé de l’incertitude et les effets persistants de la pandémie sur certains secteurs de l’économie, le projet de loi de finances 2021 devrait avoir pour objectif de trouver un équilibre entre la relance économique, notamment grâce à un solide plan d’investissement, et le maintien de la viabilité des finances publiques et de la dette, tout en tenant compte de la stabilité extérieure de l’Uemoa.

«La politique budgétaire en 2021 devrait continuer de signaler une forte volonté d’en revenir progressivement à un déficit budgétaire de 3 % du PIB d’ici 2022, conformément au critère de convergence de l’UEMOA, à mesure que la situation se normalise. Les discussions concernant le projet de loi de finances se poursuivront dans les semaines à venir», indique l’institution.