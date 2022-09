lundi 12 septembre 2022 • 947 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakarà) Abdou Mbow, qui est le porte-parole adjoint de l’Apr, a confirmé que Amadou Mame Diop est le candidat de Benno Bok Yakkar pour la présidence de l’Assemblée nationale.

Il ne s’agit ni de Mimi Touré, encor moins de Amadou Bâ. C'est Dr Amadou Mame Diop, le Député maire de Richard Toll, qui est le candidat de Benno pour le poste de président de l'Assemblée nationale. L’homme a été nommé en avril 2021 Directeur de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO).



«Amadou Mame Diop, député maire de Richard Toll, Directeur général de la Sapco, qui fut député dans la douzième législature et la treizième législature. Il a une grande expérience parlementaire. C’est un docteur en pharmacie. C’est lui le candidat de Benno pour la présidence de l’Assemblée nationale», indique Abdou Mbow.