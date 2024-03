lundi 25 mars 2024 • 1612 lectures • 1 commentaires

Après la présidentielle, les réactions se poursuivent. Me Aissata Tall Sall, ministre de la justice garde de sceaux, a dressé ses félicitations au président élu.

Pour Me Aissata Tall Sall, l'élection présidentielle du 24 Mars 2024 est désormais une page tournée au Sénégal.

Dans son message publié sur sa page facebook, elle a déclaré : «Je tiens avant tout à féliciter la Coalition Diomaye 2024 et son Candidat vainqueur, Bassirou Diomaye FAYE. Je lui souhaite plein succès à la tête du Sénégal. Je voudrais également féliciter notre candidat, le Premier Ministre Amadou Ba, pour la détermination courageuse qui a été la sienne. Merci aux Sénégalais, qui dans le calme et le respect mutuel, ont exprimé et fait librement leur choix».