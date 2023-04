vendredi 14 avril 2023 • 1010 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) Idrissa Seck a enfin clarifié les choses. Il a déclaré qu'il compte être candidat à la présidentielle de février 2024.

«Est-ce pensable qu’il y ait une élection présidentielle au Sénégal et qu’Idrissa Seck, vivant et en bonne santé ne soit pas candidat ? Est-ce que je serai candidat ? La plus courte réponse c'est oui», a déclaré le leader de Rewmi durant sa conférence de presse.



Quant à une éventuelle candidature du président Macky Sall à la future présidentille, il dit avoir consulté le Pr Sérigne Diop, un des plus éminents juristes du pays, sur la question. "Serigne Diop m’a dit qu’il n’a pas le droit d’être candidat et qu’il n’y a aucune issue par laquelle il peut passer pour en avoir le droit. Il me l’a dit", a déclaré M. Seck face à la presse.