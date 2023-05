dimanche 14 mai 2023 • 204 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Alliance pour la République, dans un communiqué de presse parcouru par iGFM, s’est exprimée sur l’ouverture, ce mardi 16 mai 2023 devant les chambres criminelles, du procès devant opposer Adji Sarr à Ousmane Sonko. Le parti au pouvoir appelle à la sérénité et à laisser la justice suivre son cours.

«Pour nous, il est clair que pour cette affaire opposant deux citoyens sénégalais, tous nos concitoyens comme l’opinion internationale attendent d’être édifiés par la vérité judiciaire dans ce feuilleton marqué par moult rumeurs, manipulations, dérobades, accusations, procès d’intentions ou affabulations visant uniquement à jeter le discrédit sur notre justice», lit-on dans le texte du secrétariat exécutif de l’Apr.



Le parti au pouvoir invite l’État à prendre toutes les dispositions requises pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur l’étendue du territoire national, l’ordre et la tranquillité au bénéfice de tous, «dans la continuité de sa doctrine et de sa mission régalienne de faire respecter et prévaloir les principes et valeurs de l’État de droit, de la démocratie et de la République.»



Quant à la tension qui prévaux aujourd’hui au sein de Yewwi Askan Wi, l’Apr déclare qu’il s’agit là, d’une «opposition, hors du temps et engluée dans des querelles crypto personnelles sans aucun intérêt pour les populations ».