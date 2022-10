lundi 17 octobre 2022 • 177 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA et le Qatar ont fait, ce lundi, à Doha, les dernières mises à jour sur la coupe du monde qui démarre dans un mois.

Un processus d'entrée par voie terrestre pour les fans des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite



Le passage frontalier terrestre d'Abu Samra entre le Qatar et l'Arabie saoudite est prêt à accueillir les supporters de la Coupe du monde de football du 1er novembre 2022 au 23 décembre 2022.



Le ministère de l'Intérieur du Qatar a annoncé que les fans qui souhaitent entrer dans le pays par la frontière d'Abou Samra avec un permis d'entrée exceptionnel dans leur voiture doivent avoir un permis d'entrée de véhicule approuvé via la plate-forme Hayya. Le passage frontalier, avec des installations améliorées et un parking gratuit, pourrait désormais recevoir 4 000 voyageurs par heure et est ouvert aux visiteurs.







1,5 million de demandes de visa reçu par le Qatar pour le Mondial de footbal







Un centre de services consulaires internationaux sera ouvert au DECC avec 90 employés de 45 ambassades qui seront sur place pour aider les fans







Une grande variété d'activités sera disponible pour tous les fans pour découvrir le pays et célébrer le plus grand tournoi de football au monde







Il y aura plus de 90 sites et attractions à visiter, y compris toutes les activités d'itinérance dans d'autres endroits comme Souq Waqif et Msheireb







Le festival des fans de la FIFA sera le cœur des options de divertissement pour les fans. Jusqu'à 40 000 fans pourront (Regarder le football et assister à un concert de musique et bien plus encore





