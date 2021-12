mercredi 8 décembre 2021 • 430 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre de l’Intérieur, qui était face aux députés hier, s’est exprimé sur la problématique des recours et les critiques de l’Opposition contre la Justice et l’administration territoriale.

« Quand les listes ont été déposées et qu’il y a eu des rejets, beaucoup dans l’arène politique disaient qu’il n’y a pas de justice indépendante dans ce pays et que la justice est de mèche avec le gouvernement. Et même qu'un forfait est en préparation.



Mais les Cours d’appel, leur ont finalement donné raison. Cela montre que dans notre pays, il y a une justice indépendante. Ceux là devaient venir dire qu’ils se sont trompés et qu’autant ils peuvent avoir raison devant la loi autant ils peuvent avoir tort.



Mais on ne doit pas applaudir quand une décision de Justice nous est favorable et dire qu’ils sont corrompus ou qu’ils ne sont pas indépendants quand ça nous est défavorable. Ceux qui sont dans les tribunaux et les administrations sont tenus par le droit de réserve.



Ils peuvent être attaqués mais ils ne peuvent répondre. Ce sont des personnes qui travaillent depuis longtemps pour l’administration et l’Etat. Ce qui les caractérise c’est une administration républicaine. Le savoir qu’ils ont, ceux qui les dénigrent n’ont, parfois même, pas le dixième de leur savoir. Mais ils ne peuvent pas parler, tenus par leur devoir de réserve.»