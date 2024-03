mardi 12 mars 2024 • 1798 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) L’Agent Judiciaire de l’Etat (Aje) a décidé de jeter l’éponge, dans la procédure qui l’opposait à Ousmane Sonko, notamment dans l’affaire de la radiation du leader des patriotes des listes électorales.

L’Agent Judiciaire de l’Etat (Aje) s’est désisté du pourvoi formulé contre l’ordonnance numéro 1 du 14 décembre 2023. Ce jour-là, le Président du Tribunal Hors classe de Dakar avait déclaré nulle la radiation d’Ousmane Sonko et ordonné sa réintégration sur les listes électorales.



L'Aje, qui avait interjeté appel, vient de se rétracter. «Je vous fais parvenir la lettre de désistement que j’ai déposée ce jour dans l’affaire visée en objet», a indiqué Yoro moussa Diallo dans sa correspondance que nous vous proposons ci-dessous. Et donc, plus aucun obstacle ne se dresse contre la réinscription de Ousmane Sonko des listes électorales.