samedi 1 mai 2021 • 365 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall n’a jamais caché qu’il souhaite une loi sur la régulation des réseaux sociaux. Ce samedi, lors de la remise des cahiers de doléances à l’occasion de la fête du 1er mai, il a annoncé que le texte est en bonne voie.

«Le gouvernement a engagé une réflexion. Le texte est presque prêt. Nous allons le partager avec vous sur la régulation du secteur des médias sociaux. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine.



Un texte sera pris et ce sera en concertation avec les professionnels pour certainement améliorer la régulation qui est aujourd’hui très faible et pouvoir consacrer la liberté d’opinion, dans le respect de la dignité de chaque citoyen.



On ne peut pas laisser, sous l’anonymat du clavier, des gens détruire la réputation des personnes, des familles, gratuitement, parce qu’on se croit être dans l’anonymat. Des mesures seront prises très rapidement sur ces questions.»