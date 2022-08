jeudi 4 août 2022 • 1973 lectures • 1 commentaires

Résultats des élections : le nombre de siège de Chaque coalition

- Bok Guis Guis obtient 1 siège au scrutin proportionnel



- La coalition Natangué Askan Wi n’a pas de siège : 0 siège



- La coalition Aar Sénégal obtient 1 siège au proportionnel



- Benno Bok Yakaar obtient 57sièges au scrutin majoritaire et 25 sièges au scrutin proportionnel ce qui fait 82 sièges.



- Buntu Bi n’obtient pas de siège : 0 siège



- Les serviteurs obtiennent 1 siège au scrutin proportionnel



- La coalition Wallu obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au proportionnel ce qui fait 24 sièges.



- Yewwi obtient 39 sièges au majoritaire et 17 au proportionnel ce qui fait 56 sièges.







