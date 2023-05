jeudi 11 mai 2023 • 746 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La maison de cheikh Yérim Seck a été mise en feu hier par des individus non encore identifiés. Le journaliste a confirmé. Mais, il dit ne pas y vivre actuellement.

Après une très brève accalmie, Ngor a renoué avec les affrontements hier. À Yoff aussi, des jeunes avaient engagé la bataille dans la nuit. La maison de Cheikh Yérim Seck, sise dans la zone, a été mise en feu dans la nuit. Le journaliste a confirmé l’info auprès de nos confrères de Libération. Il y a eu plus de peur que de mal, puisque Cheikh Yérim Seck n’habitait plus dans cette maison. De plus, ses anciens voisins ont vite fait de maîtriser le feu avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, dit le journal.