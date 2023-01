vendredi 20 janvier 2023 • 689 lectures • 1 commentaires

Les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré avaient saisi le conseil constitutionnel le 2 janvier dernier pour demander son arbitrage par rapport à la "question d'actualité" adressée au gouvernement sur le rapport de la Cour des Comptes. L’institution a jugé irrecevable le recours.

Il s’agissait d’une saisine en arbitrage pour conflit de compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. En effet, Guy Marius Sagna et Mimi Touré, s’impatientaient que le gouvernement ne vienne pas s'expliquer devant les députés sur le dernier rapport de la cour des comptes. Ce, malgré la "question d'actualité" qu'ils lui ont adressée. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a décidé du rejet de leur recours. «La requête introduite par les députés Aminata Touré et Guy Marius Sagna est irrecevable», lit-on dans la décision numéro 1/C/2023, rendue le 18 janvier dernier.