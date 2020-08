Sen Kenkeliba infos du Mercredi 26 Août par Mor Talla Gaye

iGFM-(Dakar) 1-LOCALES SANS PARRAINS: Les journaux font état du dialogue et du consensus des acteurs politiques par rapport aux joutes locales à venir. LE QUOTIDIEN parle de locales sans parrains. Pour la présidentielle et les législatives les choses restent en suspens. SUD QUOTIDIEN avance des contraintes logistiques pour expliquer les locales seront sans parrainage. L’AS fait état d’un parrainage qui saute. Puisque le rapport d’étape remis à Ibrahima Sagna, les grandes lignes du processus électoral. ENQUETE se fait explicite et titre : Exit le parrainage. WALF QUOTIDIEN ne se limite pas à annoncer la suppression du parrainage, il informe d’un scrutin en mars 2021. Là où L’OBS préfére parler des termes d’un « new deal ». LES ECHOS parlent de consensus sur les élections locales commencent à être trouvés, le journal explique que le parrainage supprimé, le mode d’élections des adjoints aux maires maintenu. Dans un autre registre LE TEMOIN donne la parole aux spécialistes de droit qui avertissent: le 3éme mandat de Macky Sall déjà validé par le Conseil constitutionnel. Le journal avance des arguments pour dire que selon Me Souléye Macodou Fall avocat au barreau de Paris, et le professeur de droit constitutionnel Babacar Guéye, rien ne semble s’opposer du point de vue du droit à un 3éme mandat du Président Macky Sall.

2-MACKY TIENT SON PARIS: Les journaux s’intéressent à la visite du Président Macky Sall à Paris. TRIBUNE titre: Macky Sall à Paris pour la renaissance des entreprises de France. La polémique enfle déjà à propos de cette visite de Macky à l’université d’été du Medef. Le journal WALF QUOTIDIEN parle de voyage à polémiques et évoque le tacle « irrégulier » de Moustapha Diakhaté. L’OBSERVATEUR raconte la visite en France en parlant de Macky-Macron, menu détail d’un déjeuner à l’Elysée.

D’autres sujets d’actualité intéressent les journaux: il s’agit selon L’OBs de cette rentrée à hauts risques de l’université. LES ECHOS évoque le procés du livre « scandale au coeur de la République », Pape Alé Niang et Mody Niang assument, Cheikh Oumar Anne réclame 10 milliards de FCfa. SOURCE A met le curseur sur l’Etat qui cherche un nouveau concessionnaire, aprés le retrait prochain des Chinois de la gestion de l’autoroute à péage Ila Touba, le journal lance un avis aux milliardaires. Pendant ce temps, à la Une de VOX POP, TAS brûle le péage de Seigneur Senac. ENQUETE fait un zoom sur la série de meurtres et de morts atroces, et parle de violences intimes.

3-LES FAITS DU JOUR: Les journaux reviennent sur le drame des Mamelles. Avec l’audition du colonel Mouhamadou Sall aux gendarmes: « Ne regardez pas le sang de ma fille Mansoura… » ou « j’ai une nouvelle mission sauver l’humanité ». LE TEMOIN annonce que l’officier des douanes déféré aujourd’hui, L’OBSERVATEUR pour sa part plonge dans les secrets de vie du douanier qui a tué sa fille. Le journal parle aussi de la saisie de 798 kg de cocaïne saisis en haute mer et la fin des auditions aujourd’hui. Bonne nouvelle nous annonce WALF QUOTIDIEN, c’est bientôt la fin de la polio en Afrique selon l’Oms.

4-MESSI PARTOUT: Les journaux traitent de ce séisme qui secoue la planéte foot. RECORD s’intéresse à Messi pour dire qu’il veut partir. Le journal explique que la rumeur l’envoie à Manchester, Psg, Real, Inter Miami en Mls. 459 milliards de Fcfa de clause libératoire, mais Barça ne fera pas de cadeau selon le journal…Messi est dans STADES et le journal parle de tremblement de terre, puisque Messi veut quitter le Barça! Il aurait souhaité unilatéralement résilier son contrat. Un contrat valide jusqu’au 30 juin 2021

#SEN KINKELIBA INFOS# M.T.G