iGFM - (Dakar) Le conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) vient de s’exprimer sur la série «Bété Bété» qui soulève actuellement des vagues.

La série intitulée «bété bété» suscite beaucoup de récriminations. Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) vient de s’en mêler. Il signale que la série a fait l’objet de plusieurs plaintes et récriminations devant l’Organe de régulation. Ainsi, le Cnra, après avoir visionné des extraits de certains épisodes de ladite série, dit avoir constaté «plusieurs manquements à la règlementation».



En effet, le régulateur signale que dans la série, «sont régulièrement notés des propos, comportements et images injurieux ou déshonorants à l’endroit d’une partie de la communauté.» Et donc, la diffusion d’une telle production constitue une violation du Cahier des charges relatif à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale.



Et donc, il enjoint à la Sen-Tv de veiller à ce que des propos, comportements et images malveillants ou injurieux à l’endroit d’une quelconque partie de la communauté ne soient plus diffusés dans la série «Bété Bété».