samedi 12 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

Serigne Modou Kara nomme sa femme coordonnatrice dans le Ndiambour

iGFM - (Dakar) - Que prépare le président du Pvd en cette veille d'élections locales et municipales. Dans le région de Louga, l'objectif est d'élargir les bases du parti avec des hommes et des femmes de valeurs. C'est ainsi qu'il a nommé sa propre femme Sokhna Ndiaya Sylla coordonnatrice du parti. Cette dernire, fille d'un député très influent de la mouvance présisudentielle s'est toujours distinguée de par son dynamisme et son engagement politique dans le Ndiambour.

Il a noté ces derniers temps une reprise des activités politiques du Pvd dans le pays. Et l'on se demande en réalité ce que prépare le général de Bamba en cette veille de joute électorale. En effet le Pvd est entrain de faire sa mue et son maillage du territoire national et dans la diaspora. De nombreux mouvements de soutien se manifestent pour le guide de la révolutuion pacifique.

En nommant une de ses proches qui a fini de marquer son empreinte dans le landerneau politique du Ndiambour, Serigne Modou Kara tend vers la masification de son parti avec des hommes et des femmes de valeurs.

IGFM

