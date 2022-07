dimanche 31 juillet 2022 • 312 lectures • 0 commentaires

Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées a accompli son devoir civique à l'école Sada Maka Sy, à Tamba. Il s’est rendu à son lieu de vote à 8h pour s'acquitter de son devoir civique.

«Je suis content de venir accomplir un acte civique d’une importance capitale dans la démocratie. Ce 31 juillet est jour de vote sur l’ensemble du territoire national. On souhaite que tous les sénégalais puissent voter dans le calme et ensuite rentrer tranquillement. Et demain, que tout le monde puisse aller vaquer à ses affaires.



C’est le message le plus important, parce que ce jour, en fin d’après-midi, la vérité jaillira des urnes et le choix du peuple sera le choix qui s’imposera à tous et nous aurons un parlement qui reflète le choix majoritaire du peuple sénégalais.»

