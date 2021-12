dimanche 5 décembre 2021 • 876 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Très remonté, Siteu a déclaré qu'il devait être déclaré vainqueur devant Papa Sow qui s'est blessé peu avant leur combat, dimanche, à l'arène nationale, à l'issue d'une altercation entre les camps des deux lutteurs.

"Papa Sow s'est blessé tout seul. C'est lui qui l'a cherché. Comment il peut obliger un de ses accompagants à venir nous pertruber. Donc, c'est lui qui a commis tout ça. Donc, je devais être déclaré vainqueur car c'est Papa Sow qui a fait que ce combat n'a pas eu lieu. Il savat que j'allais le battre, il a peur. Contre Gouy Gui, j'étais blessé peu avant le combat, mais j'avais finalement lutté. Donc, je pense que ce n'est pas normal tout ça. J'ai préparé ce combat pendant 3 ans. J'investis au moins 20 millions dans mes combats. Donc, cela fait mal d'en arriver à cette situation. Je ne vais plus affronter Papa Sow", a-t-il déclaré au micro de ITV.

Pour rappel, suite à un coup dur, les médecins ont déclaré que "Papa Sow ne peut pas affronter Siteu parce qu'il a perdu beaucoup de sang et sa tête lui fait mal à cause de coup dur. Et d'jaouter qu'actuellement il n'est pas lucide et c'est un risque s'il décide de lutter."