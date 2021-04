jeudi 22 avril 2021 • 48 lectures • 0 commentaires

Société 19 mins Taille

Remous au sein de l’aéroport régional de Tambacounda. En effet, le commandant de l’aéroport de Tamba, Mamadou Samb, a porté plainte contre un agent des sapeurs-pompiers qu’il accuse de l'avoir injurié. Lui aussi fait l'objet de trois autres plaintes déposées par ses agents au niveau de la brigade de recherches de gendarmerie de Tambacounda.

«C’est inadmissible car le commandant exerce des faits inouïes sur les agents de l’aéroport. Je précise que ce n’est pas la première fois que le commandant fonce sur des agents avec un véhicule pick-up. L’affaire a éclaté cette fois par ce qu’une altercation s’en est suivie et il a porté plainte. Puisque l’affaire n’a pas pu être réglée en interne, nous aussi nous avons demandé aux autres camarades, victimes du commandant, Elhadj Kane, Mamadou Kanté et Marcel Fall, de porter plainte devant le procureur», a indiqué Djibril Sakho, le Secrétaire général du Syndicat des travailleurs et personnels des aéroports du Sénégal. Il interpelle les autorités aéroportuaires et les pouvoirs publics.

«Nous demandons au directeur général de l’agence des aéroports du Sénégal de prendre ses responsabilité par rapport à ce commandant et à ses agissements» dixit Djibril Sakho au micro du correspondant du Groupe Futurs Medias qui a tenté de joindre le commandant Mamadou Samb pour prendre sa version des faits. Ce dernier promet de réagir sous peu.