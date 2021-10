mercredi 6 octobre 2021 • 254 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

Le collège des délégués de la section CNTS de la Sn Hlm dénonce une mauvaise gestion de leur Directeur général, Mamadou Diagne Sy Mbengue. Dans une déclaration parcourue par iGFM, ils évoquent des affectations arbitraires en représailles à des agents de la boîte.

«La Sn Hlm, sous la gouvernance de Monsieur Sy Mbengue, Directeur général et Maire de Tivaoune, traverse une mauvaise gestion due aux actes posés par ce dernier à travers un degré de management très négatif vis-à-vis du service et du personnel», indiquent-ils dans leur déclaration parcourue par iGfm.

En effet, dans leur texte, ils informent que depuis quelques temps, le Dg a pris de manière arbitraire des décisions d’affectation ou de mutation des agents en violation des dispositions de la convention nationale interprofessionnelle. «Nous avons constaté que les décisions sont prises sans le consentement des agents affectés et qu’aucune clause de mobilité n’est prévue à travers leur décision d’embauche», indiquent-ils.

Les décisions d’affectation en cause, visent dans le dispositif, la convention nationale interprofessionnelle du 30 décembre 2019. «De telles décisions n’ont aucun fondement juridique car elles sont en porte à faux des dispositions de la convention visée», indique le collège des délégués.

La Section Cnts de la Sn Hlm renseigne que les personnes mutées sont des femmes mariées. Elles sont recrutées pour servir à Dakar et ont leur famille à Dakar. Elles réclamaient la réparation d’une injustice sur le traitement salarial et certains avantages accordés de manière discriminatoires à certains agents.

Les syndicalistes dénoncent aussi des pratiques administratives nébuleuses et inquiétantes. "Monsieur Sy Mbengue a sollicité l’accord du Conseil d’Administration pour valider un organigramme réalisé dans le cadre d’une réorganisation supposée de la société ; mais après avoir obtenu l’aval du Conseil d’Administration, la grande surprise choquante est de constater le déploiement d’un organigramme différent surchargé de nouveaux postes non prévus". Pour eux, ce qui se cache derrière de tels actes, c'est la patrimonialisation de la Sn Hlm par le recrutement massif de parents et clients politiques.

Ainsi, la section Cnts de la Sn Hlm réclame l’annulation de toutes les décisions arbitraires de mutation ou d’affectation. Ils demandent le départ du Secrétaire général, de la Directrice des ressources humaine. Ils veulent aussi l’arrêt immédiat de tout recrutement dans la société, la suspension de tous les contrats de temporaires, la régularisation des injustices sur le traitement salarial et la liquidation des crédits construction dus au personnel.