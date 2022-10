mercredi 26 octobre 2022 • 942 lectures • 0 commentaires

Mor Fall avait pris la fuite avec les 10 millions de FCfa que son grand frère commerçant lui avait remis pour qu'il la dépose dans son compte. Il a été retrouvé avec la somme de 1,3 million de FCfa après avoir joué et perdu 2 millions de FCfa à Xbet.

Devant les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda, Mor Fall explique qu’il Mor Fall travaillait comme agent commercial depuis quelques années chez son grand frère Galaye Fall, un grand commerçant établi à Louga.



Le 13 octobre dernier, le grand frère, étant pris, décide de l'envoyer dans une banque de la place afin qu'il dépose 10 millions de FCfa dans son compte. Seulement, le petit frère changera de destination pour prendre la route de Tambacounda où il s'est terré tranquillement dans la chambre 10 d'un hôtel de la place. Il avait commencé à passer un excellent séjour avec les 10 millions de FCfa de son frère. Pendant ce temps, son grand frère Galaye s'inquiétait du silence de son petit frère Mor qui n'a même pas pris le soin de le téléphoner pour l'édifier sur le dépôt de cette somme d'argent dans son compte. Quelques jours plus tard, le commerçant manque de s'évanouir quand on lui apprend que les 10 millions de FCfa ne sont jamais arrivés dans son compte.



Suite à une plainte, les investigations des hommes du Commandant Ndiaye de la Section de recherches de Tamba finissent par porter leurs fruits. Le fugitif est localisé, hier mardi 25 octobre 2022, à la chambre 10 d'un grand hôtel de Tambacounda. Il était en train de se la couler douce.



Il a été cueilli et conduit dans les locaux de la Section de recherches de la gendarmerie de Tambacounda Confronté avec les éléments de l'enquête, l'agent commercial finit par craquer. Il a avoué avoir dépensé la somme de 2 millions de FCfa au jeu de hasard appelé «Xbet» à Louga. Une mise qu'il a perdue, ce qui l'a poussé à prendre la fuite en choisissant la destination de la capitale du Sénégal orientale

Avec l'Observateur