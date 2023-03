jeudi 16 mars 2023 • 1127 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Abdou Karim Fofana, le ministre porte-parole du gouvernement, s’est exprimé sur la tension qui a prévalu hier à Dakar (notamment à la cité Keur Gorgui) et dans certaines localités du pays. Dans les colonnes de L’Observateur, il a déclaré que l’autorité compte prendre toutes ses responsabilités.

«On ne la vit pas comme une tension, mais comme une journée sereine. Il y a des acteurs politiques qui veulent déplacer une affaire judiciaire sur le terrain politique. Nous sommes une République avec des règles. S'il y a des manifestations pour lesquelles des citoyens ont demandé une autorisation et pour lesquelles, il n'y a pas de troubles à l'ordre public ou de troubles sur la circulation des personnes et des biens, nous autorisons.



Maintenant, s'il y a des risques de nature à compromettre la circulation des personnes et des biens, l'ordre public, la quiétude, nous prenons nos responsabilités. Il y a eu une manifestation aux Parcelles avec 10 mille personnes, on est d'accord parce qu'on est en démocratie. Aujourd'hui, il y a eu des personnes qui ont tenté de créer des échauffourées ça et là. Tant qu'il n'y a pas de troubles à l'ordre public, nous laissons faire. (...)



Ce sont des gens qui tentent d'attiser le feu dans les grandes capitales du Sénégal en faisant des manifestations. On l'a vu, ce sont 10 personnes à Vélingara, 30 personnes à Kédougou (..) Si un leader tente de créer ce genre de choses, nous prenons nos responsabilités. Même sur les réseaux sociaux, il y a des documents qui montrent que l'école dont on parle n'est pas ouverte aujourd'hui.»